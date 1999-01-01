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Добро пожаловать в интернет-магазин computeruniverse

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Изображение Philips 241B8QJEB/00


A+ 








Philips 241B8QJEB/00


 


  • 60.47 cm (23.8") 16:9,  IPS-Panel (matt) 
  • 1920 x 1080 Full HD,  Reaktionszeit 5 ms 
  • up to 60 Hz,  Adaptive Sync / FreeSync 
  • 1x DisplayPort,  1x HDMI,  1x DVI,  1x VGA,  USB-Hub (2x USB 2.0, 2x USB3.1 Gen 1) 
  • Height adjustable,  поворачивается,  наклоняется,  поворачивается на 90°,  VESA 100 x 100mm 
  • Динамик 












(3)










154,15 €
с НДС
плюс Доставка


В наличии и готов к отправке
Срок доставки 1-2 рабочих дня






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Изображение Netgear RAX120 Nighthawk AX12 12-stream WiFi Band Router











Netgear RAX120 Nighthawk AX12 12-stream WiFi Band Router


 


  • WLAN Router 
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) bis 4800 Mbit/s (2.4 GHz, 5.0 GHz) 
  • 4x GB-LAN,  2x USB 3.0 










384,- €
с НДС
плюс Доставка


В наличии и готов к отправке
Срок доставки 1-2 рабочих дня






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AMD 5600 XT







AMD 5600 XT







AMD 5600 XT



























Samsung Galaxy S20







Samsung Galaxy S20







Samsung Galaxy S20











 




 


Купить компьютеры дешево в computeruniverse


computeruniverse - Покупка компьютеров по дешевке никогда не была проще, домашняя электроника, бытовая электроника и телекоммуникации никогда не были так удобны, как в интернет-магазине computeruniverse. Полезные инструменты, такие как фильтры продуктов и советы по покупке, помогут вам в поиске нужного товара и сделают ваши покупки удобными при совершении покупок


Электронный интернет-магазин с лучшим выбором и лучшим обслуживанием


С живым обещанием "Лучший выбор. Фирма "Лучший сервис" computeruniverse с 1999 года прошла путь от компании, занимающейся заказами компьютерной почты, до специалиста по технологиям и электронике, работающего в онлайновом режиме. В интернет-магазине Computuniverse вы найдете более 100 000 наименований изделий из области электроники и техники. В дополнение к большому выбору, computeruniverse предлагает широкий спектр платежных услуг с различными способами оплаты, такими как PayPal, кредитная карта и финансирование (покупка в рассрочку, оплата в рассрочку).


Победитель в тестировании интернет-магазина


В интернет-магазине Computeruniverse клиенты всегда в центре внимания. Все услуги предоставляются в соответствии с требованиями заказчика. Будь то ноутбук, планшетный ПК, смартфон, монитор, цифровая камера, жесткий диск, 4K телевизор, стиральная машина, холодильник или компьютерные игры - по всем вопросам, связанным с предложениями или Вашим заказом в computeruniverse, персональная служба поддержки клиентов доступна по телефону или электронной почте, чтобы помочь Вам советом и помощью. Такое дружелюбное отношение к клиентам было признано компанией Stiftung Warentest и сделало компьютерный тест-победителем онлайн-магазина.


Ваш заказ в Computeruniverse идет хорошо.


Услуга по доставке computeruniverse также ориентирована именно на потребности заказчика. Когда Вы покупаете компьютер или другие товары в интернет-магазине computeruniverse по низкой цене, computeruniverse доставляет их к Вам домой или, при желании, на ближайшую к Вам упаковочную станцию.


 


















Клиентская служба









Информация














Все цены указаны с НДС, плюс почтовые расходы, если не оговорено иное, и распространяются только на поставки в Германия
    Существует вероятность возникновения непредвиденных перебоев с поставками у производителей или дистрибьюторов, изменения цен, допущения ошибок и осуществления перепродаж.













© 1999-2020 computeruniverse GmbH Germany, компания Burda Digital от Hubert Burda Media.















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